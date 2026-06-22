Enorme schade na inbraak met explosief bij juwelier Bussum

Bij een juwelier in Bussum is maandagochtend ingebroken. De daders gebruikten een explosief om binnen te komen en lieten een ravage achter. Ze zijn met een onbekende buit gevlucht, meldt de politie.

De politie kreeg rond 05.00 uur een melding van een explosie en een inbraak aan de Schoolstraat in Bussum. Getuigen zagen na de kraak twee verdachten in donkere kleding wegrijden in een zwarte auto, vermoedelijk een Volkswagen Golf. Ook een grijze auto reed na de inbraak weg.

Door de explosie ontstond schade aan de voorzijde van het pand. Ook een raam van een bovenliggende woning raakte beschadigd door de knal. De straat lag bezaaid met glas. Ook lagen er sieraden op de stoep.

Onbekende buit

Er raakte niemand gewond. Het is nog onduidelijk hoeveel en wat er is buitgemaakt. De politie doet onderzoek en roept getuigen op zich te melden.

Het is niet de eerste keer dat de juwelier het doelwit is van een inbraak, schrijft NH Nieuws. Vorig jaar sloegen daders met een zware moker het raam van de winkel in en vernielden zij meerdere kleinere vitrines om bij de sieraden te komen. Daarbij werd een groot deel van de sieradencollectie buitgemaakt.