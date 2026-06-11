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Schoten bij brute overval op juwelier Arnhem: politie zoekt drie verdachten

Crime

Vandaag, 20:11

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Donderdag is een juwelier in de Steenstraat in Arnhem op brute wijze overvallen. Op beelden van omstanders is te horen dat daarbij schoten zijn gelost. De overval zorgde voor flinke onrust in de binnenstad. De politie is op zoek naar de daders.

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Op beelden (hierboven) is te zien hoe de daders wegvluchten in een witte bestelbus. Deze bus is verderop in de straat teruggevonden. De politie gaat uit van drie verdachten, die vermoedelijk op een motorscooter in de richting van de Geitenkamp zijn gevlucht.

Bij de overval raakten drie mensen lichtgewond, mogelijk door gebroken glas. Op de deur van de winkel zijn kogelgaten te zien. De politie onderzoekt het incident. Burgemeester Marcouch bezocht later op donderdag de juwelier.

Getuigen

De politie is op zoek naar getuigen van de overval. Mensen die meer informatie hebben, kunnen zich melden via 0900-8844.

Door Redactie Hart van Nederland

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