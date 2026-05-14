Man pleegt drie overvallen in korte tijd in Rotterdam

Een man heeft het wel heel bont gemaakt donderdagavond in Rotterdam. De politie is namelijk naar hem op zoek voor drie overvallen in een hele korte tijd. De man overviel met een mes een supermarkt en twee tankstations.

De overvallen waren in de wijken Overschie en Schiebroek. Bij het laatste tankstation heeft de overvaller daadwerkelijk buit gemaakt, de hele kassalade. De man is weggevlucht op een zwarte scooter met een Thuisbezorgd-box achterop. Hij draagt een witte helm, handschoenen en een donkere pufferjas.