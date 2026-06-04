Gewapende overval op tankstation in Hoogezand, dader op de vlucht

Een tankstation aan de Industrieweg in Hoogezand is donderdagochtend vroeg het doelwit geworden van een gewapende overval. Rond 06.45 uur kwam een man het pand binnen en bedreigde hij een medewerker met een vuurwapen of mogelijk een nepwapen. Daarna wist hij met een onbekend geldbedrag te ontkomen.

De politie is direct een onderzoek gestart naar de overval. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de vluchtroute van de verdachte. Mogelijk is de man na de overval op een scooter gestapt en weggevlucht in een nog onbekende richting.

Politie zoekt getuigen en camerabeelden

De verdachte heeft volgens de politie een normaal postuur. Hij droeg een zwarte trainingsbroek met een horizontale witte streep, een zwarte Nike-pufferjas en een zwarte Gucci-pet. Ook had hij een Aldi-tas bij zich.

Op de beelden hieronder is te zien hoe brutaal de overvaller te werk gaat:

0:45 Overvaller bedreigt medewerker tankstation Hoogezand

Flink geschrokken

Het tankstation laat aan Hart van Nederland weten dat het personeel flink is geschrokken van het incident. Met de medewerker die tijdens de overval werd bedreigd gaat het naar omstandigheden goed. Over de hoogte van het buitgemaakte bedrag doet het bedrijf geen uitspraken.

De politie roept mensen die iets hebben gezien of beschikken over camerabeelden op om zich te melden. Informatie kan worden doorgegeven via 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.