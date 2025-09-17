Dief slikt sieraad door: juwelier krijgt het na dagen terug

In Geleen gebeurde vorige week iets heel opmerkelijks. Een dief had een sieraad ingeslikt, maar het personeel had het door en de actie mislukte. Een paar dagen later kwam de politie het sieraad terugbrengen. "Ze hadden ‘m wel gewassen, maar we gaan deze niet meer verkopen", vertelt eigenaar Ralf Boosten aan De Limburger.

Donderdagmiddag 11 september kreeg de Geleense juwelier bezoek van een jongeman die gebrekkig Engels spreekt. Hij kijkt rond in de winkel en wanneer het personeel vraagt of ze hem ergens mee kunnen helpen, zegt hij alleen rond te willen kijken. Wanneer een andere klant wel hulp krijgt van de medewerkers, komt de jongeman achter de klant staan. Iets wat zeer ongebruikelijk is volgens de eigenaar.

Even later valt een sieraad van de tafel. Hoewel iedereen meehielp, kon niemand het sieraad vinden. Het ging om een 14-karaats gouden ketting met een hangertje waar diamanten inzaten. De ketting werd snel teruggevonden, maar het hangertje was verdwenen. De winkel werd meteen afgesloten en niemand mocht de zaak verlaten voordat het hangertje was gevonden.

Heterdaadje

Klanten zagen dat de man op dat moment iets in zijn mond stak. "Dat moet hij door hebben gehad, want hij draaide zich direct om. Wat hij niet wist, was dat er personeel van ons achter hem stond en een van hen zag dat hij iets doorslikte. Een heterdaadje dus.” Daarop schakelde Bootsen de politie in, die de man meenam.

Op zaterdag werd het sieraad uitgepoept door de man, die onder cameratoezicht in hechtenis was geplaatst. De politie heeft het hangertje nog wel gereinigd, maar Bootsen is niet van plan het sieraad nog te verkopen: "Wij hebben het ook nog laten reinigen en desinfecteren, maar ik denk niet dat iemand dit nog om haar of zijn nek wil hangen. Dit sieraad gaat echt niet meer de verkoop in.” Het hangertje krijgt een speciale plek in de winkel.