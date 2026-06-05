Grote klap voor zoon van Tattoo Peter: machines oudste tattooshop gestolen

Een unieke collectie oude tatoeagemachines van Tattoo Peter, de grondlegger van de oudste tattooshop van Nederland, is in de nacht van woensdag op donderdag gestolen uit een tattoostudio in De Rijp. Voor zoon Eddy Wertwijn is de klap groot: de verzameling had niet alleen een flinke waarde, maar was ook bedoeld voor een toekomstig museum.

Bij de inbraak zijn de ramen ingeslagen en lag de studio vol glas. De buit bestaat uit zo'n twintig tatoeagemachines uit de periode van begin jaren zestig tot begin jaren tachtig, elk met naar schatting een waarde van tussen de 2.000 en 6.000 euro. Al doet de financiële waarde er voor Wertwijn niet toe. De collectie heeft namelijk voor hem een speciale betekenis. "Ik heb zelf nog met de machines gewerkt, net als mijn vader."

Hart van Nederland sprak zoon Eddy een dag na de diefstal, zoals je ziet in de bovenstaande video.

Familiecollectie

Zijn vader, Tattoo Peter, begon al in de jaren vijftig met verzamelen. Sinds zijn overlijden in 1984 zet zoon Eddy het werk voort. "Het gaat om een verzameling die bedoeld is voor een toekomstig museum, zodat het erfgoed van de oudste tattooshop van Nederland bewaard blijft. Tattooliefhebbers zouden de collectie graag willen zien."

Wertwijn houdt hoop dat de machines worden teruggevonden, maar vreest dat dit niet snel zal gebeuren. "De collectie is nog niet terecht en ik ben bang dat dat ook niet snel zal gebeuren. Mogelijk worden de machines pas over een paar maanden ergens aangeboden. We houden dat nauwlettend in de gaten."