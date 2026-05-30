Fietsenmaker Ammar onterecht aangehouden voor heling: 'Ik wilde het juiste doen'

Fietsenmaker Ammar Al-Zerkani wilde naar eigen zeggen "het juiste doen", maar de politie zag dat anders. Nu blijkt dat Ammar afgelopen week in zijn fietsenwinkel in Groningen ten onrechte is aangehouden op verdenking van heling van een fiets.

Het is dinsdagochtend als Ammar zijn fietsenwinkel opent. Al een paar dagen staat er een elektrische Gazelle-fiets zonder accuslot geparkeerd voor de deur van zijn winkel. De fietsenmaker vindt dat vreemd en houdt de fiets daarom al enkele dagen in de gaten.

Lokfiets

Door gerommel buiten de winkel is Ammar dinsdagochtend meteen alert. Hij gaat kijken en ziet dat iemand de fiets of de accu probeert te stelen. De dief, die op heterdaad wordt betrapt, besluit er zonder buit vandoor te gaan. "Ik ben nog achter hem aangerend, maar hij was te snel weg", vertelt de fietsenmaker aan Hart van Nederland.

Ammar hoort vaker over fietsendiefstallen in de buurt van het Overwinningsplein. Omdat hij vreest dat het om een lokfiets van de politie gaat, controleert hij eerst het online diefstalregister van de RDW om te zien of de fiets als gestolen staat geregistreerd. Als dat niet het geval blijkt, maakt hij voor de zekerheid een screenshot van zijn zoekactie.

Dat blijkt een slimme zet, want niet veel later staan er vier politieauto's voor de deur. Ammar wordt aangehouden op verdenking van heling.

Misverstand

Op het politiebureau wordt hij verhoord. "Ze zeiden tegen mij dat ik hier best drie dagen kon vastzitten. Ik zei nog dat ik niets verkeerds had gedaan, maar de agenten geloofden mij niet. Ik probeerde het juiste te doen, maar werd onterecht vastgehouden."

Na een uur kwam het verlossende woord. "De agenten zeiden dat het een misverstand was en ik werd weer voor de deur van de fietsenwinkel afgezet."

Geen excuses

Inmiddels heeft Ammar van de politie bericht gekregen dat de zaak is geseponeerd. Dat bevestigt de politie ook. De fietsenmaker hoopt daarom nog op excuses voordat hij een advocaat inschakelt. "Ik werk hard, waarom zou ik dan een fiets stelen? Ik hoop op excuses."

Uit de buurt krijgt Ammar veel bijval en steunbetuigingen.

Ammars verhaal heeft inmiddels ook zijn klanten en buurtbewoners bereikt. "Ik heb veel bloemen, kaartjes en chocolade gekregen. De toonbank ligt hier helemaal vol mee!"