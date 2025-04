Jas stelen uit de kroeg is voorbij: 'lokjas' vat dieven in de kraag

Je herkent het misschien wel: je gaat een avond naar de kroeg, hangt je jas op, en na een paar uur kom je erachter dat hij is gestolen. In Alkmaar zijn ze daar na meerdere incidenten helemaal klaar mee. Om jassendieven aan te pakken, hebben horecaondernemers samen met de politie een opvallend actieplan bedacht: de inzet van een ‘lokjas’.

In Alkmaar is het tijdens uitgaansavonden regelmatig raak. In maart werden twaalf aangiftes gedaan, maar waarschijnlijk ligt het daadwerkelijke aantal hoger omdat niet elke gestolen jas wordt gemeld. Sinds kort staat er daarom een matrixbord in de binnenstad dat bezoekers waarschuwt voor jassendieven. Ook worden er lokjassen ingezet. Deze jassen zijn voorzien van een GPS-tracker en blijven voorlopig rondgaan in cafés en restaurants.

Actieplan

"Horecaondernemers namen contact op met de politie over de jassendiefstallen en samen zijn we begonnen met een actieplan", zegt Jan Martijn Stout, politiewoordvoerder van de eenheid Noord-Holland. "Wij gebruiken vaker spullen met trackers, zoals gereedschap, auto-onderdelen en landbouwvoertuigen. Ze zijn makkelijk te plaatsen en dus breed inzetbaar", legt hij uit.

De politie had wel toestemming nodig van het Openbaar Ministerie om de lokjas in te zetten. Een van de voorwaarden was dat de jas in het straatbeeld moest passen.

S ucces

Zondag 9 maart werd de jas voor het eerst ingezet, en met succes. Een 29-jarige man uit Alkmaar werd betrapt met de lokjas in zijn bezit. Hij verklaarde dat zijn eigen jas al meerdere keren was gestolen en dat hij daarom maar de jas van een ander had meegenomen.

Stout verwacht dat het gebruik van de lokjassen het aantal diefstallen zal verminderen. "Potentiële dieven zijn nu gewaarschuwd: in elke jas kan een tracker zitten."