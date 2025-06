Verdachte schietpartij Amsterdam-Zuidoost aangehouden in België

De politie in België heeft een 25-jarige Amsterdammer aangehouden voor de schietpartij zaterdag in de Bijlmer in Amsterdam-Zuidoost. Daar werd rond 19.00 uur bij de flat Geldershoofd een 27-jarige man neergeschoten. Hij raakte ernstig gewond, maar was aanspreekbaar.

De Nederlandse politie meldt dat ze in de nacht van zaterdag op zondag op basis van recherchewerk een auto had getraceerd. Die auto werd rond 01.00 uur gevonden in Antwerpen, waarna de Amsterdammer is ingerekend.

ANP