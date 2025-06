Schoten gelost in druk Westerpark in Amsterdam: 'Park vol met mensen'

In het Westerpark in Amsterdam werden zaterdagavond rond 18.30 uur meerdere schoten gelost. Volgens de politie zat op het moment van de schoten het park vol met mensen, maar is voor zover bekend niemand gewond geraakt. "Wonder boven wonder raakte niemand gewond", aldus de politie.

In het park hoorden mensen meerdere schoten en zagen een man met een vuurwapen wegrennen in de richting van de Spaarndammerstraat. De politie is een onderzoek gestart en op zoek naar een verdachte. Er zijn vijf hulzen op straat gevonden.

"Het signalement van de verdachte: een man met een licht getinte huidskleur. Hij draagt een zwarte lange trainingsbroek, een wit shirt en mogelijk een zwart petje", aldus de politie op de website.

Nog een schietincident

Later op de avond was er nog een schietincident in de hoofdstad. Daar raakte een man bij gewond. Het incident gebeurde rond 19.00 uur op Geldershoofd in Amsterdam-Zuidoost. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht en was volgens een politiewoordvoerder aanspreekbaar.

De politie is op zoek naar een schutter die kort na de schietpartij in een kleine auto stapte.

