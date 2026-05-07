Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Grote schade na plofkraak op geldautomaat in Amsterdam

Crime

Vandaag, 09:04

Link gekopieerd

Bij een winkelpand aan de Jan Pieter Heijestraat in Amsterdam heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een plofkraak plaatsgevonden op een geldautomaat. De explosie vond rond 03.30 uur plaats en veroorzaakte grote schade.

Volgens buurtbewoners waren twee harde knallen te horen, zo meldt een correspondent ter plaatse. Op de plek van de geldautomaat is een groot gat ontstaan. Ook omliggende panden liepen schade op.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Draad bij het pand

De politie kwam massaal ter plaatse en zette de omgeving af voor onderzoek. Bij het pand ligt een draad waarmee het explosief vermoedelijk tot ontploffing is gebracht.

Of de daders buit hebben gemaakt, is nog onbekend. Ook is niet duidelijk of er aanhoudingen zijn verricht. De forensische opsporing doet onderzoek naar de toedracht van de plofkraak.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Ravage na explosie bij geldautomaat in woonwijk Haarlem
Ravage na explosie bij geldautomaat in woonwijk Haarlem
ZIEN: Plofkraak en ramkraak in één nacht: politie onderzoekt twee incidenten
ZIEN: Plofkraak en ramkraak in één nacht: politie onderzoekt twee incidenten
Twee explosies kort na elkaar: plofkraken in Landsmeer en Badhoevedorp
Twee explosies kort na elkaar: plofkraken in Landsmeer en Badhoevedorp

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.