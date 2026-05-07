Grote schade na plofkraak op geldautomaat in Amsterdam

Bij een winkelpand aan de Jan Pieter Heijestraat in Amsterdam heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een plofkraak plaatsgevonden op een geldautomaat. De explosie vond rond 03.30 uur plaats en veroorzaakte grote schade.

Volgens buurtbewoners waren twee harde knallen te horen, zo meldt een correspondent ter plaatse. Op de plek van de geldautomaat is een groot gat ontstaan. Ook omliggende panden liepen schade op.

Draad bij het pand

De politie kwam massaal ter plaatse en zette de omgeving af voor onderzoek. Bij het pand ligt een draad waarmee het explosief vermoedelijk tot ontploffing is gebracht.

Of de daders buit hebben gemaakt, is nog onbekend. Ook is niet duidelijk of er aanhoudingen zijn verricht. De forensische opsporing doet onderzoek naar de toedracht van de plofkraak.