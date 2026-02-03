Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Man (51) legt mottenballen bij kinderboeken in Amsterdamse bibliotheek

Man (51) legt mottenballen bij kinderboeken in Amsterdamse bibliotheek

Crime

Vandaag, 16:19

Link gekopieerd

De politie heeft onlangs een 51-jarige man uit Amsterdam aangehouden. Hij zou mottenballen hebben neergelegd in de kinderboekenhoek van een bibliotheek in de hoofdstad. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Mottenballen kunnen lijken op kleine snoepjes en vormen daardoor een mogelijk gevaar voor kinderen als ze worden ingeslikt.

Op woensdag 20 januari kwam bij de politie de melding binnen dat er mottenballen waren aangetroffen in de kinderboekenhoek. Twee dagen later werd de verdachte in zijn woning opgepakt. De man beroept zich op zijn zwijgrecht, waardoor zijn motief onbekend is. De raadkamer van de rechtbank in Amsterdam besloot maandag dat de man nog zeker 45 dagen vast blijft zitten.

Verboden

Het is nog onbekend of kinderen daadwerkelijk met de mottenballen in aanraking zijn gekomen, meldt het OM. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) onderzoekt nog hoe schadelijk de aangetroffen mottenballen zijn. Vroeger werden mottenballen gebruikt om motten te bestrijden, maar traditionele varianten zijn tegenwoordig verboden, aldus het OM.

Door ANP

Lees ook

'Kind (11) in coma na festival, mogelijk door Nederlandse avocado'
'Kind (11) in coma na festival, mogelijk door Nederlandse avocado'
Politie waarschuwt: pas op voor mogelijk giftige tennisballen voor honden
Politie waarschuwt: pas op voor mogelijk giftige tennisballen voor honden
'Kleding SHEIN vol hormoonverstorende stoffen, slippers 325 keer giftiger dan toegestaan'
'Kleding SHEIN vol hormoonverstorende stoffen, slippers 325 keer giftiger dan toegestaan'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.