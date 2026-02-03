Man (51) legt mottenballen bij kinderboeken in Amsterdamse bibliotheek

De politie heeft onlangs een 51-jarige man uit Amsterdam aangehouden. Hij zou mottenballen hebben neergelegd in de kinderboekenhoek van een bibliotheek in de hoofdstad. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Mottenballen kunnen lijken op kleine snoepjes en vormen daardoor een mogelijk gevaar voor kinderen als ze worden ingeslikt.

Op woensdag 20 januari kwam bij de politie de melding binnen dat er mottenballen waren aangetroffen in de kinderboekenhoek. Twee dagen later werd de verdachte in zijn woning opgepakt. De man beroept zich op zijn zwijgrecht, waardoor zijn motief onbekend is. De raadkamer van de rechtbank in Amsterdam besloot maandag dat de man nog zeker 45 dagen vast blijft zitten.

Verboden

Het is nog onbekend of kinderen daadwerkelijk met de mottenballen in aanraking zijn gekomen, meldt het OM. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) onderzoekt nog hoe schadelijk de aangetroffen mottenballen zijn. Vroeger werden mottenballen gebruikt om motten te bestrijden, maar traditionele varianten zijn tegenwoordig verboden, aldus het OM.