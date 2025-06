Politie waarschuwt: pas op voor mogelijk giftige tennisballen voor honden

De politie in Soest waarschuwt voor mogelijk giftige tennisballen voor honden. Afgelopen zaterdag zijn er in het bos aan de Oude Tempellaan in Soesterberg drie tennisballen aangetroffen gevuld met korrels die mogelijk giftig zijn. "Let op als je hier loopt met je viervoeter", schrijft de politie op Instagram.

De tennisballen zijn gevuld met een soort rijstachtige korrels. Het is onduidelijk waarom de korrels giftig zouden kunnen zijn.

Pas ook op met kauwbotten voor honden. De NVWA waarschuwde eerder al voor de Barkoo-kauwbotten. Meerdere baasjes zagen hun hond volledig veranderen na het eten van de kauwbotten, vertellen ze in bovenstaande video.

"Gelukkig is de hond die één van deze tennisballen pakte niet gewond geraakt", schrijft de politie.

Vind je zo'n gevulde tennisbal? De politie vraagt dan melding te maken via 09008844.