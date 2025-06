Taakstraf voor directeuren klimhal Amsterdam na fatale val jongen (11)

De rechtbank in Amsterdam heeft vrijdag geoordeeld dat de directie van Klimmuur Amsterdam BV verantwoordelijk is voor de dood van een 11-jarige jongen die vorig jaar omkwam bij een kinderfeestje. De twee directeuren kregen elk een taakstraf van 120 uur opgelegd. Ook het bedrijf zelf moet een boete van 60.000 euro betalen, waarvan 30.000 euro voorwaardelijk. Er was door het Openbaar Ministerie een voorwaardelijke celstraf geëist.

Het tragische ongeluk gebeurde op 3 november 2023, toen de jongen tijdens het klimmen 14 meter naar beneden viel. Hij overleed later in het ziekenhuis. Op dat moment waren tien kinderen aanwezig bij het kinderfeestje, dat plaatsvond in de klimhal bij het Centraal Station in Amsterdam.

Nauwelijks toezicht

Volgens de rechtbank heeft de klimhal ernstige fouten gemaakt op het gebied van veiligheid. Er was wel een korte instructie van vijftien minuten voor de vier ouders die moesten helpen, maar daarna was er nauwelijks toezicht meer. Ouders zonder ervaring moesten zelf controleren of kinderen veilig gezekerd waren.

De moeder van het overleden kind maakte tijdens een zitting in mei gebruik van haar spreekrecht. Volgens haar lieten de twee directeuren haar kind klimmen 'in een extreem onveilig kaartenhuis'. Verder vertelde zij dat de gebeurtenis een diep trauma heeft achtergelaten. Ze ging ervan uit dat het klimfeestje 100 procent veilig zou zijn. "Jullie hebben gegokt met mijn kind, en wij hebben verloren. Door jullie zijn we hem kwijt en dat is misdadig."

Impact van ongeluk

De rechters vinden, net als het Openbaar Ministerie, dat sprake is van dood door schuld. Wel kregen de directeuren geen voorwaardelijke celstraf, zoals het OM eerder had geëist.

De rechtbank noemt de impact van het ongeluk ingrijpend. "Die zal niet kunnen worden weggenomen door deze strafzaak", staat in het vonnis. De ouders van het slachtoffer blijven achter met immens verdriet. Ook de aanwezige ouders van de andere kinderen zijn diep geraakt.

Hart van Nederland/ANP