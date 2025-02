Man (33) valt van klimwand in Arnhem, hulpdiensten massaal ter plaatse

In Arnhem is een 33-jarige man van een klimwand naar beneden gevallen. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie aan Hart van Nederland.

Het ongeval gebeurde rond 12.00 uur in een klimhal aan het Olympus. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Naast politie en ambulance, waren ook meerdere brandweereenheden aanwezig en ook een traumahelikopter landde. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Hoe de man precies naar beneden kon vallen, wordt nog onderzocht. Van welke hoogte hij naar beneden is gevallen, kan de woordvoerder niet zeggen, maar volgens RTL Nieuws gaat het om een hoogte van zeker zes meter. Een correspondent ter plaatse zegt dat hulpverleners buiten op de derde etage stonden.

Het slachtoffer raakte zwaargewond, maar was volgens RTL Nieuws wel aanspreekbaar. De klimhal blijft voorlopig dicht.