Ouders van overleden jongen (11) in klimhal woedend: ‘Jullie hebben gegokt met mijn kind’

De ouders van de 11-jarige jongen die omkwam na een val van een klimwand in Amsterdam, houden de twee directeuren van Klimmuur Amsterdam BV verantwoordelijk voor de dood van hun kind. Volgens de moeder lieten zij haar zoon klimmen “in een extreem onveilig kaartenhuis”. Het Openbaar Ministerie verdenkt het bedrijf en de twee directeuren van dood door schuld.

Het slachtoffer viel op 3 november 2023 van grote hoogte naar beneden tijdens een kinderfeestje in de klimhal bij Amsterdam Centraal. Hij overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. “Door jullie zijn we hem kwijt en dat is misdadig”, zei de moeder van het jongetje tijdens haar slachtofferverklaring in de Amsterdamse rechtbank.

Volgens de officier van justitie is er “zeer onvoorzichtig, onachtzaam en nalatig” gehandeld. Op het moment van het ongeluk zou er onvoldoende toezicht zijn geweest op eenmalige klimmers.

"Een tikkende tijdbom"

De moeder sprak van een “totale verwoesting, een diep trauma dat onze levens heeft verscheurd”. “Hiervoor houd ik jullie volledig verantwoordelijk.” Ze ging ervan uit dat het klimfeestje 100 procent veilig zou zijn. “Jullie hebben gegokt met mijn kind, en wij hebben verloren.”

De antwoorden die de directeuren tijdens de zitting gaven op vragen van de rechtbank, maakten haar “razend”. “Door jullie gemakzuchtige en lakse houding en vage filosofie hebben jullie een hele onveilige praktijk neergezet.” Volgens haar was het wachten op een ongeluk. “Het was geen ongeluk, maar het resultaat van een zeer wankelend kaartenhuis. De klimmuur was een tikkende tijdbom. Alles was afhankelijk van menselijke inschattingen.”

Op maandagmiddag zal het OM naar verwachting met een strafeis komen.

