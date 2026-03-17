Mogelijke doorbraak in moordzaak De Vries: 'Neef Taghi gaf opdracht'

Crime

Vandaag, 14:16

Voor het eerst heeft iemand uit de directe kring rond Ridouan Taghi verklaard over de moord op Peter R. de Vries. De 34-jarige Ismail M., die recent in Marokko is opgepakt, legt een belastende verklaring af en wijst een mogelijke opdrachtgever aan. Dat schrijft het AD.

Volgens zijn verklaring gaf Jaouad F., een neef van Taghi, de opdracht voor de aanslag op de misdaadverslaggever. Daarmee komt voor het eerst een duidelijke link met de top van de organisatie in beeld.

Ismail M. werd in oktober 2025 aangehouden in Marokko. Volgens de politie speelde hij een belangrijke rol bij het aansturen van de uitvoerders. Zo zou hij een foto van De Vries hebben doorgestuurd naar een van de veroordeelde schutters, meldde Het Parool. Daarbij schreef hij: "Deze hond moet je hebben."

Tijdens zijn detentie besloot M. een verklaring af te leggen. Waarom hij dat deed, is niet duidelijk. M. geldt als een belangrijke schakel binnen de organisatie van Taghi. Familieleden van hem zijn eerder veroordeeld voor betrokkenheid bij liquidaties. Zelf bleef hij tot nu toe buiten een veroordeling, ondanks eerdere verdenkingen.

Opvallend is dat M. nauwe banden heeft met Jaouad F., die door opsporingsdiensten wordt gezien als de 'geweldsman' van Taghi. Ook had M. contact met Delano G., de man die De Vries neerschoot en daarvoor is veroordeeld tot 27,5 jaar cel.

De nieuwe verklaring en eerdere chatberichten brengen volgens onderzoekers verschillende puzzelstukken samen. Daarmee lijkt de betrokkenheid van de kring rond Taghi bij de moord steeds concreter te worden.

Of en wanneer Jaouad F. vervolgd kan worden, is nog onzeker. Hij zit momenteel vast in Marokko. Dat land levert doorgaans Nederlandse Marokkanen niet uit aan Nederland.

