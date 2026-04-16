Boef met trek? Pizzakoeriers steeds vaker slachtoffer

Crime

Vandaag, 07:30

In Amsterdam-Zuidoost ziet de politie een opvallende toename van een nieuw soort beroving: niet dure horloges of telefoons, maar pizzakoeriers zijn steeds vaker het doelwit.

Volgens de politie gaat het om een serieuze ontwikkeling. "Hoewel het misschien relatief onschuldig klinkt, heeft elke beroving, ook die van pizza’s, grote impact op slachtoffers." Bezorgers voelen zich hierdoor onveilig op straat, terwijl ondernemers opdraaien voor de kosten.

Op heterdaad

Vorige week wist de politie vier verdachten aan te houden. Na een melding namen agenten een kijkje in een kelderbox, waar de groep volgens omstanders hun buit wilde opeten. De verdachten werden daar op heterdaad aangehouden en overgebracht naar het cellencomplex.

Inmiddels zijn ook in andere zaken twee minderjarige verdachten opgepakt. De telefoons van alle betrokkenen zijn in beslag genomen voor verder onderzoek. De politie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen volgen.

Wie informatie heeft over soortgelijke berovingen, wordt opgeroepen contact op te nemen met de politie.

Door Redactie Hart van Nederland

