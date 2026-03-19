Rechtbank veroordeelt 14-jarige voor poging tot aanslag op vestiging Pizzabakkers

Rechtszaak

Vandaag, 14:04 - Update: 2 uur geleden

De rechtbank in Amsterdam heeft donderdag een 14-jarige jongen veroordeeld omdat hij heeft geprobeerd een explosief tot ontploffing te brengen bij de vestiging van De Pizzabakkers aan de Plantage Kerklaan in Amsterdam. De rechtbank legde de jongen 180 dagen jeugddetentie op, waarvan 111 dagen voorwaardelijk.

Het onvoorwaardelijke deel van de straf heeft hij al in voorarrest uitgezeten, waardoor hij niet terug naar de cel hoeft. De rechter heeft hem ook een gedragsmaatregel voor de duur van een jaar opgelegd.

Op 3 september hing de jongen een tas met een in elkaar geknutselde constructie aan de deur, die bestond uit zwaar vuurwerk, een cobra 6 en drie flessen benzine. Hij had een aansteker in de hand, maar werd op heterdaad betrapt door de politie, die in verband met eerdere explosies bij De Pizzabakkers aan het observeren was.

Geteisterd door ontploffingen

De Pizzabakkers werden geteisterd door ontploffingen bij meerdere panden, die angst hebben gezaaid, stelt de rechtbank vast. De rechtbank neemt het de jongen kwalijk dat hij "geen enkel oog" heeft gehad voor de directe slachtoffers en de omwonenden. Anderzijds houdt de rechtbank er rekening mee dat de jongen niet het brein was achter de poging het explosief tot ontploffing te brengen, maar dat hij zich onder druk gezet heeft gevoeld.

De rechtbank veroordeelt de jongen ook voor betrokkenheid bij een andere strafzaak. Die ging over het helpen van een vriend tijdens een conflict, wat leidde tot het plegen van openlijk geweld in de KFC tegen twee jonge slachtoffers op 2 februari 2025.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

