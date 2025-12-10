Vierde aanhouding in onderzoek naar explosies bij De Pizzabakkers

Opnieuw is er iemand aangehouden in het onderzoek naar de explosies bij meerdere horecazaken van De Pizzabakkers in Amsterdam. Woensdagochtend heeft de politie een 19-jarige man aangehouden die betrokken zou zijn geweest bij een poging om iets te laten ontploffen op de Plantage Kerklaan, in de nacht van dinsdag 2 op woensdag 3 september.

De woensdag aangehouden man is de vierde verdachte die in verband met de reeks explosies bij De Pizzabakkers is aangehouden. Hij werd opgepakt op straat in de gemeente Haarlemmermeer. Wat zijn rol is geweest, wordt onderzocht.

De explosies volgden elkaar snel op. In deze video zie je de ravage na de derde explosie:

1:16 Derde explosie in vijf dagen in dezelfde straat Amsterdam

Eerder zijn al twee jongens van 14 en 17 jaar en een man van 24 aangehouden voor pogingen tot explosie in de Plantage Kerklaan. De minderjarigen wilden iets laten ontploffen bij een vestiging van de pizzaketen, de man van 24 bij een delicatessenzaak. Deze winkel is geen filiaal van de pizzaketen, maar de recherche denkt dat er wel een verband is met de andere explosies.