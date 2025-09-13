Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Panden van De Pizzabakkers in Amsterdam gesloten na meerdere explosies

Panden van De Pizzabakkers in Amsterdam gesloten na meerdere explosies

Crime

Vandaag, 16:04

Link gekopieerd

In Amsterdam zijn vier panden voor een halfjaar gesloten, daartoe besloot de locoburgemeester vrijdag. Het gaat om filialen van De Pizzabakkers, twee op de Plantage Kerklaan, een op de Overtoom en een op de Haarlemmerdijk. De pizzaketen is de laatste tijd meerdere keren doelwit geweest van explosies.

"De panden zijn al meermaals het doelwit geweest van aanslagen en er wordt gevreesd voor een aanslag bij het pand op de Haarlemmerdijk", meldt de gemeente. De politie sluit niet uit dat er meer explosies volgen en daarom zijn de panden gesloten.

Sinds eind augustus waren er drie explosies op de Plantage Kerklaan, twee bij locaties van De Pizzabakkers en een bij een broodjeszaak met een andere eigenaar. Ook werd een explosief gevonden in de straat. Daarvoor werd een 14-jarige jongen aangehouden. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie bij een horecapand aan de Overtoom. Volgens AT5 ging het wederom om een filiaal van de pizzaketen.

Eind augustus werd een tiener door de politie aangehouden nadat agenten een explosief aantroffen in dezelfde straat waar vlak daarvoor een reeks explosies plaatsvond:

Explosief gevonden aan de Plantage Kerklaan in Amsterdam: tiener aangehouden
0:40

Explosief gevonden aan de Plantage Kerklaan in Amsterdam: tiener aangehouden

ANP

Lees ook

Vierde explosief in 6 dagen in Amsterdamse straat, minderjarige aangehouden
Vierde explosief in 6 dagen in Amsterdamse straat, minderjarige aangehouden
Derde explosie in vijf dagen aan Plantage Kerklaan in Amsterdam
Derde explosie in vijf dagen aan Plantage Kerklaan in Amsterdam

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.