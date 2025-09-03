Terug

Vierde explosief in 6 dagen in Amsterdamse straat, minderjarige aangehouden

Crime

Vandaag, 09:51

Een minderjarige jongen is aangehouden na de vondst van explosief aan de Plantage Kerklaan in Amsterdam, meldt de politie.

De afgelopen 6 dagen ging er al drie keer eerder een explosief af bij een horecagelegenheid in de straat. Dinsdag- op woensdagnacht, rond 01.15 uur, kreeg de politie opnieuw een melding van een explosief in de straat. Volgens een woordvoerder van de politie was er dit keer geen ontploffing. Er was dus ook geen schade. 

Na de melding over een explosief in de straat kwam de opruimingsdienst ter plaatse om het explosief te ontmantelen.

Waarom de minderjarige jongen is aangehouden, kan de woordvoerder niet zeggen. De politie doet verder onderzoek naar de vondst van het explosief. Het is onduidelijk waarom er al vier keer een explosief op dezelfde plek is aangetroffen.

