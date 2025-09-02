Terug

Derde explosie in vijf dagen aan Plantage Kerklaan in Amsterdam

Vandaag, 13:00

Aan de Plantage Kerklaan in Amsterdam is in de nacht van maandag op dinsdag opnieuw een explosief afgegaan. Het is de derde keer binnen vijf dagen tijd dat iets is ontploft in de straat. Er zijn geen gewonden gevallen maar de explosie heeft wel voor grote schade aan het pand gezorgd.

Het explosief ging rond 5.20 uur af. Er brak een brand uit, die een omstander wist te blussen. Volgens Het Parool gaat het om een winkelpand waar onder meer broodjes en wijn worden verkocht.

Verband

In de nacht van donderdag op vrijdag en die van zondag op maandag waren er ook al ontploffingen in de straat. Die waren toen bij het restaurant en de afhaallocatie van pizzeria De Pizzabakkers. Volgens de politie is de laatste explosie bij een horecazaak met een andere eigenaar geweest. Het is niet duidelijk of er een verband is tussen de explosies, daar wordt nu onderzoek naar gedaan.

De Amsterdamse politie staat dinsdag samen met de gemeente met een mobiel kantoortje in de straat. Buurtbewoners kunnen daar terecht om vragen te stellen en hun zorgen te uiten.

Na de eerste explosie bij het restaurant meldde de politie op zoek te zijn naar een man van rond de 20 jaar die de ontploffing volgens getuigen heeft veroorzaakt.

