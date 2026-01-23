Vriendinnen vinden kakkerlak in pizza bij restaurant: 'Pootjes staken eruit'

Twee Amsterdamse vriendinnen hebben maandagavond in een restaurant in De Pijp een onaangename ontdekking gedaan in hun pizza. In een pizza bij L’Antica Pizzeria da Michele aan de Eerste Van der Helststraat troffen zij een kakkerlak aan. Het restaurant heeft excuses aangeboden en liet de twee niet betalen, schrijft Het Parool. “Er staken pootjes uit een stukje salami.”

De 24-jarige Luna en Lili liepen maandagavond langs de pizzeria en besloten daar nog een pizza te eten. “De pizzeria zag er prima uit en de pizza ook,” vertelt Luna, die net als haar vriendin niet met haar achternaam genoemd wil worden in de krant. “Maar toen ik voor mijn laatste hap wilde gaan, zag ik een stukje salami dat er raar uitzag. Er staken pootjes uit en het leek wel op een kakkerlak die erin zat.”

'Oh my god'

Ook Lili zag dat er iets mis was. “Er zaten paddenstoelen en groenten op de pizza, dus het leek even alsof het erbij hoorde. Maar toen keek ik nog een keer goed en dacht ik: oh my god, dat is een kakkerlak.”

De vriendinnen waarschuwden direct de bediening. Het bord werd meegenomen naar de keuken, waarna de chef-kok enkele minuten later excuses kwam aanbieden. “We kregen alles van het huis en hoefden niet te betalen,” zegt Luna tegen de Nederlandse krant. “We overwogen nog even of we het tegen andere gasten moesten zeggen. Dat hebben we uiteindelijk niet gedaan, we zijn zo snel mogelijk weggegaan.”