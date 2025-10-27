Terug

Restaurantketen Vapiano failliet, restaurants definitief gesloten

Vandaag, 15:17

De Nederlandse restaurants van Vapiano zijn sinds zondag definitief dicht. Dat heeft de pizza- en pastaketen bekendgemaakt. De bedrijven die de Vapiano-restaurants in Nederland uitbaten, werden in september al door de rechtbank failliet verklaard. De restaurantketen heeft onder meer vestigingen in Rotterdam, Den Haag, Eindhoven en Utrecht.

"Tot onze spijt moeten wij mededelen dat de voortzetting van de restaurants in Nederland per 26 oktober 2025 zal worden beëindigd", schrijft Vapiano op zijn website. "Ondanks alle inspanningen is het niet gelukt om voor de vestigingen een geschikte overnamekandidaat te vinden."

Vapiano werd in 2002 opgericht in Duitsland. In 2007 opende de keten zijn eerste Nederlandse vestiging in Den Haag. Vapiano staat bekend om zijn concept waarbij klanten hun eten bestellen met een pasje. De keten groeide sinds de oprichting naar meer dan 155 restaurants in 32 landen, waaronder Australië, Frankrijk en Qatar.

Vapiano ging eerder failliet in 2020, na financiële problemen bij het Duitse moederbedrijf door de coronacrisis. Het bedrijf maakte daarna een doorstart.

