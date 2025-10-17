Carpetright maakt toch geen doorstart, winkels blijven dicht

Vloer- en tapijtwinkel Carpetright heeft geen geschikte kandidaat gevonden om een doorstart te maken. Vorige maand werd het bedrijf failliet geklaard en moesten de 75 Nederlandse vestigingen dicht. Die blijven nu voorgoed dicht.

Het betekent dat 350 mensen zonder baan komen te zitten. In een mail aan leveranciers en andere betrokkenen schrijven ze dat 'een gehele of gedeeltelijke doorstart niet mogelijk is', meldt De Telegraaf. Serieuze kandidaten zijn geprobeerd te vinden, maar omdat op een aantal locaties de bedrijfsactiviteiten niet kunnen worden voortgezet houdt het op. De panden zouden al zijn verhuurd aan andere partijen.

Klanten gedupeerd

Door het faillissement zijn enkele duizenden klanten gedupeerd die aanbetalingen hadden gedaan van enkele tientjes tot duizenden euro's. Zij kunnen zich wenden tot de Centrale Branchevereniging Wonen.

Wil je weten wat je rechten zijn als consument? Je ziet het in onderstaande video: