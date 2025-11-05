Terug

Onrust in Amsterdam bij confrontatie tussen Ajax- en Galatasaray-supporters

Crime

Vandaag, 20:19

In Amsterdam zijn woensdagmiddag ongeregeldheden ontstaan tussen supporters van Ajax en Galatasaray, waarbij de politie moest ingrijpen. Volgens het Instagram-account Voetbal_ultras zouden sommige Turkse supporters bewapend zijn geweest met messen, en deze mogelijk hebben gebruikt, al is dit nog niet bevestigd.

Rond vijf uur werden ter hoogte van de Oosterdokkade tientallen Galatasaray-supporters ingesloten voor een preventieve fouillering, is te lezen in Het Parool. Acht van hen werden aangehouden; zij hadden onder meer fakkels en bivakmutsen bij zich, meldt de politiewoordvoerder.

Beelden van de ongeregeldheden:

Veiligheidsrisicogebied

De politie treedt op binnen een eerder ingesteld veiligheidsrisicogebied. Dit besluit werd genomen door de driehoek, het overleg tussen burgemeester, Openbaar Ministerie en politie, vanwege mogelijke ordeverstoringen en het afsteken van zwaar illegaal vuurwerk. Het veiligheidsrisicogebied is ingesteld op basis van eerdere ervaringen rond Europese wedstrijden van Ajax en de vorige ontmoeting met Galatasaray in januari van dit jaar.

De politie is ter plaatse om verdere escalatie te voorkomen en roept supporters op kalm te blijven en aanwijzingen op te volgen.

Door Redactie Hart van Nederland

