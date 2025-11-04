Delen Amsterdam veiligheidsrisicogebied vanwege wedstrijd Ajax

Een deel van de Amsterdamse binnenstad en het gebied rondom de Johan Cruijff ArenA wordt vanaf woensdagmiddag aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De maatregel is ingevoerd vanwege de voetbalwedstrijd tussen Ajax en het Turkse Galatasaray.

Het veiligheidsrisicogebied geldt woensdag vanaf 12.00 uur tot middernacht voor onder meer het Wallengebied, de Dam, het Spui, Waterlooplein en de Nieuwmarkt. Ook de stations Amsterdam Centraal en Bijlmer ArenA vallen eronder. Vanwege het veiligheidsrisicogebied mag de politie preventief fouilleren en mag niemand gezichtsbedekkende kleding dragen.

De Amsterdamse driehoek (politie, justitie en burgemeester) zegt met de maatregel te willen bijdragen aan een veilig verloop van de wedstrijd. "De Amsterdamse driehoek houdt rekening met openbare ordeverstoringen en het afsteken van zwaar illegaal vuurwerk, gelet op recente eerdere ervaringen rondom Europese wedstrijden en specifiek de vorige ontmoeting tussen deze twee clubs."

Fouilleren

Bij een eerdere wedstrijd van Ajax tegen Galatasaray in januari wees de gemeente een deel van de Amsterdamse binnenstad en de Johan Cruijff ArenA ook aan als veiligheidsrisicogebied. In aanloop naar die wedstrijd verzamelden tientallen fans van de club uit Istanbul zich bij het monument op de Dam, waar veel supporters werden gefouilleerd.