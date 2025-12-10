Volg Hart van Nederland
Meisjes (12 en 14) krijgen straf en moeten behandeling volgen na brandstichtingen Alkmaar

Crime

Vandaag, 15:30 - Update: 29 minuten geleden

De rechtbank in Alkmaar heeft twee meisjes veroordeeld voor acht brandstichtingen in Alkmaar op 16 augustus vorig jaar. Het tweetal, destijds 12 en 14 jaar oud, stichtte in de binnenstad brand in de bibliotheek, McDonald's, de HEMA, de Xenos, de Grote Kerk, de Decathlon en de bioscoop Vue.

Daarna ging de pyromanentocht door naar winkelcentrum De Mare en stichtten ze brand in de winkel KiK, die volledig uitbrandde.

Hieronder zie je wat de branden hebben aangericht bij de getroffen winkeliers:

Winkelcentrum Alkmaar weer opgeknapt na brandstichting door 12- en 14-jarige
Grote impact

Volgens de rechtbank hebben de branden grote impact gehad op de Alkmaarse samenleving. Waarom de meisjes de branden hebben gesticht, is onduidelijk gebleven. Dat is voor slachtoffers en andere betrokkenen “onbevredigend”, aldus de rechtbank.

De rechtbank legde werkstraffen en jeugddetentie op, maar de meisjes hoeven niet terug de cel in. Zij moeten zich gedwongen laten behandelen. De rechtbank heeft hen een contactverbod met elkaar opgelegd en bepaald dat zij samen een schadevergoeding van ongeveer 130.000 euro moeten betalen.

