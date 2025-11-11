Achtervolging vol gevaarlijke wendingen in Tilburg

Vanochtend was er in Tilburg een bizarre achtervolging. De Belgische politie waarschuwde hun Nederlandse collega’s dat een verdacht voertuig onderweg was richting Nederland. Een achtervolging vol ongelukken en onverwachte wendingen volgde.

Toen agenten in Tilburg de auto zagen en een stopteken gaven, ging de bestuurder er met hoge snelheid vandoor. Tijdens zijn vlucht ramde hij een stilstaande auto, maar daarna reed hij in volle vaart verder. De achtervolging per auto eindigde op de N260, waar de man uit de rijdende auto sprong. Het voertuig reed stuurloos verder en werd door de politie tot stilstand gebracht.

Spookrijden

De verdachte vluchtte te voet en sprong over een hek bij natuurgebied Huis ter Heide. Even leek hij spoorloos, tot een oplettende agent hem achterop een scooter zag stappen. De nietsvermoedende bestuurder zou hem een lift hebben aangeboden. Agenten gaven de scooter een stopteken, waarna de verdachte alsnog kon worden aangehouden.

De verdachte is is een 39-jarige man uit Eindhoven. Hij is aangehouden voor spookrijden, wegrijden na een ongeval, rijden met een ingevorderd rijbewijs en heling.