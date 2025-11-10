Auto vlucht met 250 km/u na politiecontrole, tot tank leeg is

Tijdens een politiecontrole van zaterdag op zondag hebben agenten een achtervolging moeten inzetten op een bestuurder die ruim honderd kilometer per uur te hard reed. De auto reed met een snelheid van 209 km/u op een traject met een maximumsnelheid van 100 km/u. De Belgische bestuurder drukte tijdens de politieachtervolging het gaspedaal vervolgens nog verder in tot 250 km/u.

Vlak bij de Belgische grens was de tank van de auto leeg. De bestuurder kon zo worden aangehouden voor gevaarlijk rijgedrag en de verdenking van rijden onder invloed van verdovende middelen. De auto is in beslag genomen en het rijbewijs is ingevorderd. Na controle bleek de bestuurder slechts twee weken in bezit te zijn van een rijbewijs.

Tijdens de controle werden nog drie rijbewijzen ingehouden. Een avond later controleerde de politie opnieuw, met tien ingevorderde rijbewijzen tot gevolg. Daarnaast moeten de bestuurders ook een boete betalen en op eigen kosten een cursus volgen bij het CBR. Alleen bij het positief afronden van deze cursus, krijgen de bestuurders hun rijbewijs terug.

