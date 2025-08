Auto op de kop in woonwijk na politieachtervolging in Apeldoorn

Een nachtelijke politieachtervolging in Apeldoorn is geëindigd in een crash midden in een woonwijk. Een automobilist negeerde rond middernacht een stopteken van de politie, ging er met hoge snelheid vandoor en sloeg uiteindelijk met zijn auto op de kop.

De politie wilde de auto controleren op de Landdrostlaan, maar de bestuurder koos het hazenpad. De achtervolging leidde door de wijk en eindigde op de Krijgsmansveld. Daar verloor de bestuurder in een bocht de macht over het stuur. De auto knalde tegen een muurtje, raakte een paaltje en kwam ondersteboven tot stilstand.

In het voertuig zaten twee personen. Beiden raakten gewond bij de crash en zijn door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn ze ook meteen aangehouden als verdachten.

Lege blikjes drank

In en rond de gecrashte auto vonden agenten lege blikjes drank. Daarom wordt de bestuurder onderzocht op gebruik van alcohol of drugs.

De politie heeft ter plekke een uitgebreid onderzoek opgestart naar de toedracht van het ongeluk. De afdeling verkeersongevallenanalyse is opgeroepen om sporen veilig te stellen.