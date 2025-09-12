Politie-achtervolging eindigt in ravage: auto belandt op zijn kop in Waalwijk

Een wilde achtervolging door de politie is in de nacht van donderdag op vrijdag uitgelopen op een ware ravage in Waalwijk. De bestuurder van een Volvo sloeg rond 01.45 uur in Loon op Zand op de vlucht en verloor uiteindelijk de macht over het stuur in de Blyde Incomstenlaan. Hij belandde zwaargehavend in het ziekenhuis.

Tijdens de achtervolging reed de auto met hoge snelheid door Waalwijk. Daarbij werden meerdere verkeersborden omvergereden en werden er twee bomen uit de grond gereden. Ook ramde de wagen een lantaarnpaal en knalde tegen twee geparkeerde auto’s. De schade was enorm: bij één van de voertuigen werd zelfs het motorblok uit de auto geslingerd door de harde klap.

Naar het ziekenhuis

De Volvo van de vluchtende bestuurder sloeg uiteindelijk over de kop en kwam totaal vernield tot stilstand. Hulpdiensten waren snel ter plaatse en de gewonde man werd door ambulancepersoneel behandeld en daarna meegenomen naar het ziekenhuis.

De politie laat aan Hart van Nederland weten dat de bestuurder mogelijk onder invloed was, waarvan is niet bekend.