Man knalt door verkeersbord na wilde achtervolging in Zeeuws-Vlaanderen

Een wilde achtervolging heeft afgelopen nacht voor flink wat opschudding gezorgd in Zeeuws-Vlaanderen. Een bestuurder van een zwarte Volkswagen Caddy negeerde een stopteken van de politie in Hulst en ging er met hoge snelheid vandoor.

Ondanks zwaailichten en sirenes weigerde de man te stoppen, meldt de politie op sociale media. Tijdens de achtervolging werden snelheden gehaald van ruim 180 kilometer per uur. De bestuurder reed zelfs dwars door een verkeersbord, waarbij zijn voertuig flinke schade opliep. De dollemansrit eindigde uiteindelijk in Clinge, waar agenten erin slaagden de auto veilig tot stilstand te brengen.

Daar bleek dat de bestuurder onder invloed was van zowel alcohol als drugs. De man is aangehouden en overgebracht naar het arrestantencomplex in Middelburg. Daar is bloed bij hem afgenomen en moest hij een nacht blijven. Later mag hij zich verantwoorden tegenover de recherche.