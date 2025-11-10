Agent scheurt na achtervolging met crossmotor naar bureau

In Ommel heeft maandagmiddag een achtervolging plaatsgevonden, dat meldt een videocorrespondent ter plaatse. De politie zat achter een motorrijder aan die vermoedelijk op een gestolen motor reed. De achtervolging ging onder andere door een weiland, daar kwam de motorrijder ten val.

De politie van Asten heeft de motorrijder na wat zoeken alsnog kunnen inrekenen. De man was te voet een bos ingevlucht. De man is meegenomen naar het politiebureau.

Na het incident zat er voor een agent maar een ding op en dat leverde aparte beelden op. Een agent in uniform reed de crossmotor eerst van het weiland af en bracht 'm daarna naar het politiebureau.