Zwemleraar Edwin S. had ruim 100.000 afbeeldingen en 300 video's met kinderporno

Zwemleraar Edwin S. (45) uit Sint-Oedenrode had volgens het Openbaar Ministerie ruim 100.000 afbeeldingen en 300 video's met kinderporno in bezit. Dat bleek woensdag tijdens een tussentijdse zitting in de rechtbank in Den Bosch, meldt Omroep Brabant. De man werd eind oktober aangehouden nadat hij actief was op een online forum waar kinderporno werd gedeeld.

Eerder werd bekend dat er levensechte beelden van kinderen met AI worden gemaakt:

0:48 AI maakt levensechte nepbeelden van kinderen: hoe veilig is online delen?

Op twaalf gegevensdragers, waaronder telefoons, usb-sticks en harde schijven, zijn de bestanden aangetroffen. Volgens de officier van justitie gaat het om materiaal uit de periode van 2021 tot 2025. "Op de beelden zijn seksuele handelingen met kinderen te zien", zei de officier in de rechtbank. Het OM stelt dat de verdachte in de laatste periode dagelijks op zoek ging naar nieuw materiaal.

De man heeft bekend dat hij kinderporno heeft verzameld en in bezit had. Wel gaf hij aan verbaasd te zijn over het grote aantal bestanden. Zijn advocaat zegt dat mogelijk sprake is van dubbele bestanden die meerdere keren zijn opgeslagen.

Onrust in het dorp

Na zijn arrestatie ontstond onrust in Sint-Oedenrode, waar hij werkte als zwemleraar bij zwembad De Neul. Uit onderzoek zijn volgens het OM geen aanwijzingen gekomen dat er sprake is van fysiek misbruik. De 45-jarige gaf zwemles voor het B- en C-diploma en was ook vrijwilliger bij een organisatie voor basisschoolkinderen.

De verdachte vroeg de rechtbank om zijn proces in vrijheid te mogen afwachten. "Ik heb contact met de gemeente en de wijkagent die mij steunen zodat ik op een veilige manier in de samenleving kan zijn", zei hij tijdens de zitting. De rechtbank wees dat verzoek af vanwege het risico op herhaling. Hij is nog niet ontslagen door de gemeente Meierijstad, eigenaar van het zwembad, maar ontvangt geen loon meer.

De zaak wordt naar verwachting op 11 mei inhoudelijk behandeld.