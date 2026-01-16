Volg Hart van Nederland
Man (49) aangehouden om maken en versturen van kinderporno

Crime

Vandaag, 22:24

Een 49-jarige man is opgepakt op verdenking van het maken en verspreiden van kinderporno. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) deed de verdachte zich online voor als een ander persoon en wist hij jonge meisjes ertoe te bewegen naaktfoto's van zichzelf te sturen. In sommige gevallen zou hij hen onder druk hebben gezet door te dreigen de beelden openbaar te maken.

De aanhouding vond dinsdag plaats. Tijdens dezelfde actie nam de politie meerdere gegevensdragers in beslag, waaronder telefoons, computers en harde schijven. Deze worden momenteel onderzocht, aldus het OM.

De zaak kwam aan het rollen nadat verschillende sociale‑mediaplatforms meldingen deden bij de politie. Het voorarrest van de man is vrijdag met twee weken verlengd.

