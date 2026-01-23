Volg Hart van Nederland
Voormalig medewerker OM vervolgd voor het bezit en verspreiden van kinderporno

Crime

Vandaag, 11:11

Een 51-jarige man uit Doetinchem, destijds medewerker van het OM, wordt vervolgd voor het bezit van kinderporno. Daarnaast had de man ook harddrugs in zijn bezit. Op 10 april moet hij zich verantwoorden voor de Haagse rechtbank.

In oktober 2024 werd hij aangehouden na een tip over het bezit en het uitdelen van harddrugs. Bij zijn aanhouding werden ook gegevens in beslag genomen.

Benieuwd welke straffen er in Nederland zijn? Dat leggen we uit in deze video:

Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?
2:04

Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?

46.000 afbeeldingen en 450 video's

Uit onderzoek is gebleken dat de man in het bezit was van een aanzienlijke hoeveelheid kinderporno. Hij had ruim 46.000 afbeeldingen en meer dan 450 video’s. Daarnaast verspreidde hij deze beelden

Ook had hij 150 milliliter GHB in zijn bezit. De man was werkzaam bij het OM, bij het parket Oost-Nederland. Hij is inmiddels ontslagen. Het strafrechtelijk onderzoek is uitgevoerd in een ander rechtsgebied. Op 10 april moet hij verschijnen voor de Haagse rechtbank.

