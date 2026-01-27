67-jarige bso-medewerker verdacht van misbruik en maken kinderporno

Een 67-jarige medewerker van een buitenschoolse opvang (bso) in Den Haag is aangehouden op verdenking van ontucht en het vervaardigen van kinderpornografisch materiaal. Het zou volgens het Openbaar Ministerie gaan om twee kinderen die werden misbruikt op de locatie waar de man werkzaam was.

De aangifte werd in augustus gedaan door de buitenschoolse opvang, nadat een collega zou hebben gezien dat de verdachte een filmpje maakte. Dat meldt het OM dinsdag. Sinds de aangifte heeft de man niet meer gewerkt op de bso. Om welke opvang het gaat, is niet bekendgemaakt.

De Hagenaar werd afgelopen vrijdag aangehouden. Bij een doorzoeking van zijn woning heeft de politie alle gegevensdragers in beslag genomen. Volgens het OM zijn daarop meerdere kinderpornografische video’s aangetroffen. "Op de beelden zijn twee kinderen te zien die heimelijk zijn gefilmd en over hun kleding zijn betast”, aldus het OM.

Aangifte gedaan

De politie heeft de twee kinderen inmiddels geïdentificeerd. Hun ouders hebben aangifte gedaan. De verdachte is maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris, die besloot het voorarrest met veertien dagen te verlengen.

De gemeente Den Haag noemt de zaak zeer ingrijpend en verdrietig. "We leven diep mee met de kinderen en hun ouders die hier direct bij betrokken zijn”, laat een woordvoerder van wethouder Hilbert Bredemeijer (onderwijs en jeugd) weten. Volgens de gemeente is de betreffende buitenschoolse opvang nauw betrokken bij de situatie en staat zij in contact met alle betrokken ouders. Ouders worden actief geïnformeerd en zo nodig doorverwezen naar passende vormen van ondersteuning.