Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Vrouw rijdt onder invloed 14-jarig meisje dood met vuilniswagen: jaar cel

Vrouw rijdt onder invloed 14-jarig meisje dood met vuilniswagen: jaar cel

Crime

Vandaag, 15:15

Link gekopieerd

De rechtbank in Den Bosch heeft maandag de 41-jarige Lidwina S. uit Nijmegen veroordeeld tot twee jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk. S. wordt veroordeeld voor het doodrijden van een 14-jarig meisje in het Brabantse Sint Anthonis, in december 2024, waarbij ze een vuilniswagen bestuurde. Zij verkeerde volgens de rechtbank onder invloed van amfetamine, die zij de avond daarvoor had gebruikt.

De rechtbank legde de vrouw daarnaast een rijontzegging van vijf jaar op. Het Openbaar Ministerie had naast twee jaar cel ook tbs met voorwaarden geëist, om het gevaar voor herhaling te bezweren. De rechtbank vindt dat dat risico afdoende is ondervangen met de door haar bepaalde straf en de reeks bijbehorende bijzondere voorwaarden.

In onderstaande video leggen we uit welke straffen er zijn in Nederland:

Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?
2:04

Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?

S. sloeg op de bewuste ochtend rechtsaf op een T-splitsing, waarbij zij over het slachtoffer heen reed. S. heeft verklaard dat zij haar niet heeft gezien en ook niet heeft gemerkt dat zij over haar heen was gereden. "Zeer onvoorzichtig en zeer onoplettend rijgedrag", aldus de rechtbank.

Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Dodelijke schietpartij Capelle: twee verdachten nog vast na beroving
Dodelijke schietpartij Capelle: twee verdachten nog vast na beroving
Opnieuw persoon overleden bij ongeval in ruim schip Steinweg
Opnieuw persoon overleden bij ongeval in ruim schip Steinweg

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.