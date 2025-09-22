Opnieuw persoon overleden bij ongeval in ruim schip Steinweg

Er is opnieuw een persoon overleden in een ruim van een schip bij havenbedrijf C. Steinweg Group. Dat bevestigt het bedrijf maandag, nadat de politie op X had gemeld dat een man is omgekomen bij een bedrijfsongeval. De arbeidsinspectie meldt dat hij is overleden bij het lossen van aluminiumblokken. In juni kwamen ook al twee mensen om in het ruim terwijl ze bezig waren met het lossen van stalen platen. Twee anderen raakten zwaargewond.

Wat er maandagochtend op de Botlek Terminal in Rotterdam precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Steinweg laat weten dat de man samen met collega’s aan het werk was. "De hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar konden helaas niets meer doen voor het slachtoffer", zegt het bedrijf. Het havenbedrijf hoopt snel meer duidelijkheid te krijgen. "Onze gedachten zijn bij de nabestaanden en de betrokken collega’s. We doen alles wat in onze macht ligt om hen te ondersteunen."

De arbeidsinspectie doet nog onderzoek naar het ongeval in juni. Ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid kondigde aan onderzoek te doen.

Hart van Nederland/ANP