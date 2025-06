Twee zwaargewonden Rotterdamse haven buiten levensgevaar

De twee mensen die bij het ongeluk in de Rotterdamse Waalhaven donderdag zwaargewond naar het ziekenhuis werden gebracht, zijn vrijdag buiten levensgevaar. Dat meldt hun werkgever, havenbedrijf C. Steinweg Group. Bij het ongeluk kwamen twee andere medewerkers om het leven.

De sfeer in het bedrijf is vrijdagochtend "bedrukt", aldus een woordvoerder van het bedrijf. "Wij stellen alles in het werk om de getroffen families en medewerkers bij te staan en bieden ondersteuning aan waar nodig", liet een woordvoerder van het bedrijf eerder al weten.

Onderzoek van Arbeidsinspectie

Tijdens het ongeluk bij Pier 6 losten de medewerkers stalen platen in het ruim van een schip. Duidelijkheid over hoe het zo mis kon gaan, kan het bedrijf nog niet geven, omdat de Arbeidsinspectie en de Onderzoeksraad voor de Veiligheid dit nog onderzoeken.

ANP