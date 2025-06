Twee doden en twee zwaargewonden bij bedrijfsongeval in Rotterdam

Bij een bedrijfsongeval in de Rotterdamse Waalhaven zijn donderdagochtend twee mensen om het leven gekomen. Twee anderen raakten zwaargewond. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk.

De veiligheidsregio bevestigt na berichtgeving van onder meer regiozender Rijnmond dat het ongeluk plaatsvond aan boord van een schip dat in de haven lag. Wat er verder is gebeurd, weet ze niet.

Volgens de politie gaat de Arbeidsinspectie onderzoek doen, omdat het een bedrijfsongeval betreft. De politie wil verder niets zeggen over wat er mogelijk is gebeurd en verwijst naar de inspectie. Ook die zegt nog niets.

Hart van Nederland/ANP