Slachtoffers bedrijfsongeval Rotterdam waren stalen platen aan het lossen

De twee mensen die donderdagochtend zijn overleden bij een bedrijfsongeval in de Rotterdamse Waalhaven, waren bezig met het lossen van stalen platen. Dat meldt het havenbedrijf C. Steinweg Group, waar de slachtoffers voor werkten. Twee andere medewerkers raakten zwaargewond.

De slachtoffers waren aan het werk in het ruim van het schip. De Arbeidsinspectie onderzoekt het incident, maar heeft tot nu toe nog geen verdere informatie gedeeld. De veiligheidsregio liet eerder al weten dat het ongeluk aan boord van een schip in de haven was.

Ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat onderzoek doen naar het ongeval, dat volgens hen op een binnenvaartschip gebeurde.

Steinweg zegt diep geraakt te zijn door het voorval en spreekt van grote verslagenheid. "Wij stellen alles in het werk om de getroffen families en medewerkers bij te staan en bieden ondersteuning aan waar nodig."

