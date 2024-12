Jonge fietser overleden na aanrijding met vrachtwagen in Sint Anthonis

Donderdagochtend is een jonge fietsster omgekomen bij een ongeluk in het Brabantse Sint Anthonis. Het incident vond plaats op de Stevenbeekseweg, waar het slachtoffer werd aangereden door een vrachtwagen. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren is nog niet duidelijk.

De politie is direct gestart met een uitgebreid onderzoek om te achterhalen hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Verkeersspecialisten waren ter plaatse om sporen veilig te stellen en mogelijke oorzaken te analyseren. De Stevenbeekseweg bleef langere tijd afgesloten voor verkeer.

Chauffeur aangehouden

De chauffeur van de vrachtwagen is aangehouden, zo meldt de politie in een bericht op X. Dit is gebruikelijk bij ernstige ongevallen met dodelijke afloop.

Later meer.