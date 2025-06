Stonede Fransman met 12 kilo drugs in auto aangehouden in Prinsenbeek

Een Fransman is zaterdagavond aangehouden in het Brabantse Prinsenbeek. Dat meldt de politie. De 23-jarige man was onder invloed van cannabis en de politie vond 12 kilo drugs in zijn auto. De drugs moeten nog worden getest, maar de politie vermoedt dat het gaat om vier zakken met xtc-pillen en vijf blokken heroïne.

Volgens de politie wilde de Fransman de drugs meenemen over de grens en had hij niet erg zijn best gedaan om de zakken te verbergen. De agenten vonden de drugs achter de voorstoelen in de auto.

De verdachte zit vast, hij wordt op een later moment gehoord.

ANP