Bestuurder onder invloed veroorzaakt ravage op N11 bij Alphen

Op de N11 bij Alphen aan den Rijn is dinsdagavond een ernstig ongeval gebeurd waarbij meerdere voertuigen betrokken waren. Op de drukke kruising met de Leidse Schouw kwamen drie auto’s en een bestelbus met elkaar in botsing. Het ongeluk zorgde voor flinke verkeershinder. Op beelden is te zien dat de ravage op de weg aanzienlijk is.

De hulpdiensten rukten rond 22.30 uur massaal uit. Drie ambulances kwamen ter plaatse om meerdere gewonden te behandelen. Twee mensen raakten zwaargewond. Eén van hen, een vrouw in een van de auto’s, is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Ook de bestuurder van de bestelbus raakte gewond en is eveneens naar het ziekenhuis overgebracht. Volgens een correspondent ter plaatse zou de bestuurder van het busje onder invloed zijn geweest van drugs. Hij is aangehouden, meldt de politie. Opmerkelijk genoeg sloeg zijn bijrijder na de aanrijding op de vlucht. Waarom hij ervandoor ging, is nog onduidelijk. De politie is naar hem op zoek.

Weg afgesloten

De Verkeersongevallenanalyse (VOA) van de politie is begonnen met een uitgebreid sporenonderzoek. Dat zal nog enkele uren duren. De N11 is daarom vanaf de containerterminal bij de N207 richting Leiden volledig afgesloten, wat voor flinke files zorgt in de omgeving.