A59 uren dicht voor politieonderzoek naar schietpartij

Crime

Vandaag, 10:39

De politie start om 11.00 uur een onderzoek op de snelweg A59 bij Nieuwkuijk (Noord-Brabant). De weg, van Den Bosch richting Breda, gaat daardoor enkele uren dicht. Het wegdeel en de directe omgeving worden onderzocht op sporen na een schietpartij op 22 januari. Daarbij zet de politie onder meer een speurhond in.

Op donderdag 22 januari werd 's avonds op de snelweg een auto met daarin drie mannen beschoten, vermoedelijk vanuit een andere rijdende auto. Een van de inzittenden raakte lichtgewond. De drie inzittenden van de beschoten auto zijn aangehouden; hun rol wordt onderzocht.

Rijkswaterstaat meldt dat de weg afgesloten blijft tot 14.00 uur. Er is een omleiding ingesteld.

