Drie mannen uit Rotterdam en Capelle aangehouden na schietincident A59

Crime

Vandaag, 13:17 - Update: 32 minuten geleden

De drie mannen die donderdagavond zijn aangehouden na een schietincident op de A59 zijn 18, 21 en 28 jaar oud. Zij komen uit Rotterdam en Capelle aan den IJssel. Dat meldt de politie vrijdag. Over de toedracht van het incident bestaat nog veel onduidelijkheid.

De verdachten zaten in een Kia die bij Nieuwkuijk in Noord-Brabant door twee andere voertuigen werd klemgereden. Daarbij werd geschoten. Een van de inzittenden van de Kia raakte lichtgewond en is in het ziekenhuis behandeld.

Kleine witte Volkswagen

Eerder meldde de politie dat er vanuit een andere auto op de Kia zou zijn geschoten. Vrijdag laat de politie weten dat nog niet vaststaat wie vanuit welk voertuig het vuur heeft geopend. De politie is daarom nog op zoek naar de twee andere betrokken auto’s, die na het incident zijn doorgereden. Het zou gaan om een kleine witte Volkswagen en een grote zwarte auto. Die laatste liep mogelijk schade op. De politie roept getuigen op zich te melden.

Door Redactie Hart van Nederland

