Acht aanhoudingen na vondst honderden kilo's cocaïne in busje

Crime

Vandaag, 07:19

De zeehavenpolitie van Zeeland-West-Brabant heeft in de Brabantse plaats Klundert acht verdachten aangehouden. Dat gebeurde na een eerdere vondst van honderden kilo's cocaïne in een busje in Papendrecht. Dat meldt de politie in de nacht van donderdag op vrijdag.

Nader onderzoek leidde naar een loods aan de Nijverheidsstraat in Klundert. Daar is veel politie aanwezig voor onderzoek en beveiliging. Ook trof de politie mogelijk een vuurwapen aan in het busje.

De cocaïne is inmiddels vernietigd, meldt de politie. Het onderzoek loopt nog.

Door ANP

